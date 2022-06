So lasst ihr eure Mülltonne elegant verschwinden

Sind euch die bisher vorgestellten Versteckideen für eure Mülltonne zu zeitaufwändig oder zu kostenintensiv? Wenn ihr auf der Suche nach einer möglichst schnellen und günstigen Lösung seid, dann macht euch auf den Weg zum nächsten Flohmarkt oder Altwarenhändler, um euch eine tolle Kiste zu besorgen. Die Beseitigung des Problems steckt nämlich in der Beseitigung der Mülltonne selbst. Indem ihr euren Abfall in einer Kiste unterbringt, entledigt ihr euch dem optischen Störfaktor auf die direkteste Weise überhaupt. Zudem habt ihr zugleich die Möglichkeit, die Kiste nach euren Vorstellungen zu gestalten. Verpasst ihr einen Anstrich in eurer Lieblingsfarbe oder in der Farbe, die am besten zu eurem Gartenstil passt. Überklebt sie mit Stickern oder lackiert sie neu, sofern es das Material zulässt. In die Kiste stellt ihr anschließend einen Plastikbehälter für euren Abfall. Falls ihr auf Mülltrennung Wert legt, setzt ihr gleich mehrere Behälter ein. Und fertig ist euer schickes neues Abfallversteck.