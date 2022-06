Maxoptical – Ein Optikergeschäft mit Style

Reinheit, Sauberkeit, Ordnung, Leichtigkeit, Vollkommenheit und Genauigkeit sind Werte, die ein kompetentes Optik-Fachgeschäft ausstrahlen muss. Und Eigenschaften, die durch die Farbe Weiß symbolisiert werden. Durchaus naheliegend also, beides zusammenzuführen und ein Optikergeschäft als weißes Blatt zu gestalten, das unbeschrieben, unberührt und grenzenlos offen für Visionen und Ideen vor uns liegt. Das Labor Weltenbau hat in der sizilianischen Stadt Mazara del Vallo genau so ein Design-Konzept umgesetzt: Im Ladengeschäft Maxoptical wurde auf 400 qm ein echter Augenschmaus geschaffen, der stylish, einladend und kompetent zugleich wirkt. Das homogene Designkonzept des Ganzen sorgt dafür, dass die Übergänge zwischen den einzelnen Bereichen des Ladens fließend ineinander übergehen und so Verkaufsfläche, Vermessungsräume, Kinderecke, Wartebereiche, Therapieräume, Werkstätten und noch so einige Räume mehr als Einheit wahrgenommen werden und ein stimmiges Gesamtkonzept ergeben.