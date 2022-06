Ein ultra stilvolles Haus

Ein erstes Zeichen eines luxuriösen Anwesens ist seine unglaubliche Weitläufigkeit, von der wir auch in diesem Beispiel überzeugt werden. Die Dimension dieser Räumlichkeit ist wirklich erstaunlich. Wohn- und Essbereich finden hier – mit großzügigem Abstand zueinander – gleichermaßen Platz. Zwischen den Zonen führt in seicht geschwungener Form die überaus beeindruckende Treppe entlang, die einen glanzvollen Auftritt garantiert. Verstärkt wird dieser durch die einseitige Lichtreihe, welche das Design zusätzlich in Szene setzt. Ein mächtiger, bodentiefer Vorhang in Beige rundet die Gestaltung ab und macht die Showbühne perfekt. Die organische Konzeption der Decke zeigt sich ebenso ausgefallen und spiegelt zusammen mit dem weißen, aufpolierten Boden die extravagante Einrichtung samt komfortablem Mobiliar wider.