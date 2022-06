Einfamilienhaus mit Überraschungseffekt

Was tun, wenn man endlich ein Eigenheim bauen will, aber der Bauplatz auf zwei Seiten an eine vielbefahrene Straße und auf den anderen direkt an die Nachbarhäuser grenzt? Man könnte sich in einem Bunker ohne Fenster hermetisch nach außen abriegeln und drinnen nur noch vor der Tageslichtlampe sitzen. Eine weitaus bessere Lösung zeigen wir euch hier: Die japanischen Architekten von MIYAMOTO haben für ihre Kunden ein Einfamilienhaus der besonderen Art errichtet, das sich nach vorne und zu den Seiten sehr geschlossen und introvertiert gibt, um die Privatsphäre seiner Bewohner nicht zu gefährden, aber dabei dennoch lichtdurchflutete und luftige Räume beherbergt. Wie das funktioniert? Seht am besten selbst…