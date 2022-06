Altes Steinhaus bekommt mehr Pep

Von der Straße aus betrachtet, verzaubert das Bauernhaus mit seinem historischen Charme und nichts deutet darauf hin, dass es vor Kurzem gravierende Veränderungen erfahren hat. Mit seiner Natursteinfassade, den kleinen Sprossenfenstern und dem typischen Dach mit zwei Kaminen an den Giebelseiten hat das Haupthaus seinen originalen Look über Jahrhunderte hinweg behalten und passt so perfekt in die ländliche, idyllische Umgebung. Allerdings wünschten sich seine Besitzer einen moderneren Wohn- und Lebensstil sowie mehr Platz zur freien Entfaltung. Mal sehen, was sich auf der Rückseite getan hat…