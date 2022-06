So wirst du die Hausstaubmilben endlich los!

Hausstaubmilben kommen ganz natürlich in unserer Wohnumgebung vor. Die Milben ernähren sich von den abgestorbenen Hautschuppen des Menschen. Das Milbenallergen, welches Allergikern Probleme bereitet, ist vor allem im Milbenkot, aber auch in den Eiern und in Milbenresten enthalten. Wenn diese Bestandteile zerfallen, verteilen sie sich als Staub oder binden sich an den restlichen Hausstaub. Wird der Staub aufgewirbelt oder Textilien bewegt, so atmen wir die Allergene ein. Das Vorkommen der Milben ist kein Zeichen mangelnder Hygiene, selbst in dem saubersten Haushalt gibt es sie. Jedoch sollten Allergiker gewisse Maßnahmen in der Wohnung durchführen und stets auf eine gründliche Reinigung achten, um die Zahl der Hausstaubmilben auf ein Minimum zu reduzieren.

Überall wo sich Staub ansammelt, kann sich auch Milbenkot befinden. Im Bett ist die größte Zahl an Milben zu finden, da das warme und feuchte Klima die Vermehrung der Milben in der Matratze und dem Bettzeug begünstigt. Auch in anderen Textilien wie Sofa, Decken, Kissen, Kuscheltieren und auf Teppichen kommen Milben vor.