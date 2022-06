Energiegeladenes Häuschen mit Sinn für Ruhe

Dunkel steht er da und wirkt doch alles andere als trist! Der anthrazitfarbene Baukörper mit bündig abschließendem Satteldach könnte so normal und durchschnittlich sein, ist es aber schon aufgrund seiner Farbgebung nicht. Auch sein kompaktes Design und die das Dach durchstoßende Verglasung im XXL-Format verweisen auf eine sehr zeitgenössische Gestaltung. Das auffällig moderne Design ist jedoch so geschickt gewählt, dass es sich dennoch in die vorhandene Bebauung einfügt.