7 einfache Tipps für den Kauf und die Pflege eines Bonsai

Bonsaibäume sind einfach faszinierend! Trotz ihrer kleinen, zierlichen Form wirken die Bäume zugleich robust und alt. In der asiatischen Gartenkunst ist genau dies beabsichtigt, denn die Bonsaibäume sollen große, in freier Natur gewachsene Bäume oder Landschaften in winzigem Maßstab nachbilden. Bereits vor fast 2000 Jahren wurden in China kleine, künstliche Gebiete mit Bäumen, Seen und Felsen in den Palastgärten der Kaiser nachgebildet. Auch heute noch befassen sich zahlreiche Fans mit der Gestaltung der Miniaturbäume.

Wer sich schon immer einen Bonsai gewünscht hat, sollte sich endlich trauen. Ein Bonsaibaum ist etwas für alle, die sich eingehender mit der Pflege der kleinen Pflanze befassen wollen. Es ist aber auch kein Hochleistungssport, denn mit pflegeleichten Arten können auch Einsteiger schöne Bäume aufziehen und gestalten. Unsere sieben Tipps helfen euch beim Einstieg in die faszinierende asiatische Bonsaikunst!