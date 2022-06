Think inside the box!

Immer wieder hören wir kreative Köpfe aller Herrenländer diesen einen Satz sagen: “Think outside the box!” Das Denken der einen lässt sich nicht in Boxen und Verpackungen stecken, die anderen kommen aus der Box gar nicht erst raus, rutschen an ihren Rändern wieder nach unten und finden sich in einem Wirrwarr aus Seiten und Kästen wieder.

Unsere Experten von Sweets & Spices – Furniture and Decor laufen mit ihren Accessoires gegen den Strom und zeigen, dass es manchmal lohnend ist, auch innerhalb der Box zu denken.