Feuchte Fenster? DAS kannst du dagegen tun

Feuchte Fenster? Die einen versuchen, allmorgendlich mit trockenen Tüchern gegen das Kondenswasser anzukommen, dass am Fenster herunterrinnt, andere verklagen gleich den Vermieter. Doch was verursacht feuchte Fenster und wie lassen sie sich verhindern? Oft ist es das Lüftungs- und Heizverhalten, welches zur Entstehung von Kondenswasser am Fenster beiträgt. Manchmal stehen die Heizkörper ganz einfach an einer ungünstigen Stelle und mitunter ist sogar die Einrichtung schuld an der Feuchtigkeit, die sich am Fenster sammelt. In den meisten Fällen kann den feuchten Fenstern aber ganz schnell abgeholfen werden.