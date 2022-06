So bereitest du deine Wohnung auf das erste Date vor

Auf Erinnerungen an die Ex reagieren viele Frauen allergisch. Fotos von ihr über dem Bett sind das garantierte Liebesaus für die neue Beziehung. Aber auch Kleinigkeiten, die einem selbst vielleicht gar nicht mehr auffallen, sollten aus dem Blickfeld verschwinden. Dazu gehört die Tasse mit dem Liebesherz, die leere Parfümflasche im Bad und das Fotoalbum vom gemeinsamen Urlaub. Auch Deko in der Wohnung, die eindeutig aus weiblicher Hand stammt, sei es aus der von der Ex oder der der Mutter, gehört in die Schublade oder ins Versteck in den Kleiderschrank. Das gilt natürlich nicht für Familienfotos oder Andenken an die Freunde. Diese verleihen der Wohnung Persönlichkeit und zeigen, wie beliebt Mann bei seinen Freunden und Verwandten ist.