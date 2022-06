Top 5 der Woche: Von Bad Ideen und Traumhäusern

An zweiter Stelle steht diese Woche ein Haus mit tropischem Flair. Wenn man dieses Bild so sieht, glaubt man kaum, dass dort einst ein ziemlich trister Bungalow stand. Dank eines professionellen Umbaus wuchs das Gebäude nicht nur ein ganzes Stockwerk in die Höhe, sondern gewann auch deutlich an Farbe und Stil. Der rot gefärbte Baukörper setzt ein tolles Statement und harmoniert bestens mit dem verwendeten Holz. Große Verglasungen runden das Design ab. Seht euch hier das Haus noch einmal vor dem Umbau an!