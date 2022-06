6 Einblicke in ein cooles Landhaus mit verblüffendem Innenleben

Wer auf puristische Badezimmer in strahlendem Weiß in Weiß steht, kommt hier nicht auf seine Kosten, denn diese allgegenwärtige Designlösung ist den Bewohnern dieses Hauses viel zu langweilig. Stattdessen kam im Bad eine abgefahrene Wandverkleidung in Kuhfelloptik zum Einsatz, die sich von normalen 08/15-Fliesen abhebt und gleichzeitig mit einem Augenzwinkern daran erinnert, dass man sich auf dem Land befindet. Die restliche Ausstattung des Badezimmers orientiert sich dann doch am modernen Stilempfinden und den heutigen Ansprüchen an Design und Komfort.