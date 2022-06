5 originelle Häuser, die du diese Woche gesehen haben musst

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

Mit diesem Haus realisierte das Unternehmen Bayernblock HultaHaus eine etwas andere Interpretation von Wohnen am Wasser. Der Holzhausbau wurde in leichter Hanglage direkt an einem Teich errichtet. Durch diese besondere Umgebung wird die Terrasse kurzerhand zum Steg und jeder Aufenthalt im Freien zu Erholung pur.

Auffallend und durchaus nützlich ist der große Dachüberstand, der den Eingangsbereich, den Balkon im Obergeschoss sowie die Terrassenflächen rings ums Haus schützt. Auch die spannende Kombination aus Putz- und Holzfassade und die großen Fenster bestimmen die imposante Erscheinung dieses Gebäudes.