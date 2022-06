Liebliches Landhaus mit herzzerreißender Geschichte

Bei Betrachtung des Hauses verfällt man sogleich in einen zufriedenen und träumerischen Moment. Das mag auch an der Sanftheit der Farben liegen, die die Aufnahme prägt. Doch vor allem liegt es an der architektonischen Gestaltung und Beschaffenheit, Natürlichkeit sowie an der Ruhe, die der Bau im Landhausstil ausstrahlt.

Das Objekt setzt sich aus drei Gebäuden zusammen. Insbesondere natürliche Materialien wie Stein in verschiedenen Varianten und Holz in Form von Eiche wurden zum Einsatz gebracht. Sie prägen das Aussehen des Hauses maßgeblich und geben ihm seinen charakteristischen Look. So bildet ein Holzrahmen aus der eben genannten Art den Rahmen der vollverglasten Veranda sowie der Eingangstür, die beide unmittelbar an den Außenbereich schließen. Doch das sah nicht immer so aus, wie das folgende Bild zeigt.