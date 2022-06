Die 15-Minuten-Aufräum-Routine für's Schlafzimmer

Schämt euch nicht, wir machen es alle: Getragene und auch ungetragene Kleidung wird einfach liegen gelassen und im Raum verteilt. Es ist einfach so lästig, die Klamotten wieder aufzuhängen oder zusammen zu legen. Also bleiben sie einfach auf Stuhl oder Boden liegen, wo sich alsbald viele andere Dinge dazu gesellen. Ihr kreiert so nicht nur Stolperfallen, sondern auch einen echt chaotischen Look.

Sortiert eure Kleidung während der 15 Minuten Aufräum-Zeit und werft Schmutziges in den Wäschekorb. Was noch getragen werden kann, hängt ihr wieder auf oder legt es zusammen. Ihr werdet überrascht sein, wie einfach ihr Klamotten, die ihr tragen wollt, wiederfindet und wie viel ordentlicher euer Schlafzimmer aussieht.