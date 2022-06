Spülmaschine oder Abwasch per Hand? 6 Fakten im Check

Wahr, aber nicht unbedingt notwendig. – Die meisten Spülprogramme von Spülmaschinen reinigen das Geschirr bei heißen Temperaturen um die 60°Celsius. Bei diesen Temperaturen werden die meisten Keime abgetötet. In der Bedienungsanleitung findet ihr übrigens die Programme eurer Machine mit Temperaturangaben. Beim Abwasch per Hand bekommt man die gleiche Keimfreiheit selten hin, denn für unsere Hände ist diese Temperatur zu hoch. Für das meiste Geschirr ist es allerdings egal, wenn es um die Reduktion von Keimen geht, ob es per Hand oder mit der Maschine gespült wird. Auch per Hand wird das Geschirr im Normalfall hygienisch gesehen ausreichend sauber. Die Keimreduktion der Handwäsche ist etwa mit der eines Spülmaschinenprogramms bei 40°Celsius vergleichbar. Normal verschmutztes Geschirr kann auch im Spüler ruhig bei niedrigeren Temperaturen gewaschen werden.

Geschirr, das mit rohem Fleisch oder Fisch in Kontakt war oder aus anderen Gründen besonders gut gereinigt werden muss, sollte im Spüler bei 60°Celsius gewaschen oder extra gründlich per Hand gereinigt werden. Beim Abwasch per Hand sollte besonders gut und lange mit heißem Wasser geschrubbt werden, denn die mechanische Reinigung ist zur Entfernung von Keimen viel wichtiger als eine Große Menge an Spülmittel.

Schwämme und Bürsten können selbst sehr stark mit Keimen beladen sein und sollten regelmäßig ausgetauscht oder desinfiziert werden. Was noch alles beim Frühjahrsputz gereinigt werden sollte, lest ihr in diesem Ideenbuch.