Eine alte Fabrikhalle wird zum coolen Loft

Riesige Fenster, kaum Zwischenwände, großzügige, luftige Räume und rauer Industrie-Charme in Form von freigelegten Backsteinwänden, Stahlrohren oder Betonböden – klingt für euch traumhaft? Da seid ihr nicht die Einzigen: Immer mehr Menschen träumen vom eigenen Loft. Es ist also nicht verwunderlich, dass ausgediente Fabriken und leerstehende Lagerhalle reihenweise saniert und zu modernem Wohnparadiesen umgebaut werden. Unser heutiges Vorher-Nachher-Projekt zeigt, wie sich eine alte Fabrikhalle in Aachen in ein richtig cooles Künstlerloft und -atelier verwandelte – auch dank unserer Design-Experten von FM Design.