Traumhaus in Blau

Das Wohnzimmer grenzt an die moderne Küche an, die ebenfalls mit einer Menge Licht versorgt wird und durch die Raumhöhe und die außergewöhnliche Deckenform einen imposanten Eindruck macht. So stylish dieser Raum durch die grifflosen weißen Fronten, die High-Tech-Ausstattung und die große Kochinsel mit integriertem Tresen wirkt, so hat er doch dank des warmen Holzbodens und des natürlichen Lichts auch eine sehr heimelige, einladende Ausstrahlung. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass hier – im Gegensatz zu so manch anderer Designerküche – auch wirklich leidenschaftlich gerne gekocht wird.