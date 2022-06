Da geht dir ein Licht auf!

Dieser Gebäudekomplex in Frankfurt am Main enthält zwei riesige Galerien, die unsere Lichtexpertin mit ihren einzigartigen Lichtideen neu in Szene gesetzt hat. Die unterschiedlichen Blau- und Türkistöne der Glaswand sehen nicht nur abstrakt-schön aus, sondern sind auch noch umweltschonend: Durch die Verwendung modernster LED-Leuchten konnte ein Großteil der Beleuchtungskosten eingespart werden.

LEDs betrahlen auch die runden Reflektoren. Dadurch wird der Eingansbereich beleuchtet – sowohl von oben als auch von unten.