Beton-Optik für zuhause

Im Zuge des Wohnstils Industrial wurde er aus der Schmuddelecke herausgeholt und rehabilitiert: der Sichtbeton. Einrichtungsgegenstände und Raumgestaltung in grauer Beton-Optik liegen zur Zeit voll im Trend. Seinen schlechten Ruf hat der Sichtbeton vor allem der inflationären Verwendung in Neubauten insbesondere in den 1970er Jahren zu verdanken. Dabei wurde er durchaus auch von berühmten Architekten geschätzt und in ästhetischer Weise genutzt, denken wir nur an das Guggenheim Museum in New York von Frank Lloyd Wright oder an Bauten von Le Corbusier, der auch damit anfing, Beton für Einrichtungsgegenstände zu verwenden.

Die Neuentdeckung des Materials offenbart seine vielfältige Einsetzbarkeit, wie in den folgenden Entwürfen unserer Experten deutlich wird.