Das eigene Zuhause als wahre Goldmine

Habt ihr einen Garagenstellplatz, den ihr nicht unbedingt selbst benötigt? Oder besitzt ihr vielleicht eine Garage, in der zwei Autos Platz haben? Eine Garage lässt sich wunderbar und unkompliziert vermieten und bringt euch einen tollen Geldsegen ohne die geringste Mühe. Je nach Wohnort und Standort könnt ihr mit der Vermietung eurer Garage bis zu 150,00 € im Monat verdienen! Besonders beliebt sind Garagen am Stadtrand. Pendler können ihr Auto hier stehen lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu ihrem Arbeitsplatz nutzen. Auch interessant sind Garagenstellplätze in Gegenden, in denen es sonst keine oder nur sehr teure Parkmöglichkeiten gibt, zum Beispiel in der Nähe von Sportstadien, Konzerthallen oder Messegeländen. Informiert euch über verschiedene Plattformen über die in eurer Stadt gängigen Preise und legt ein Profil mit einem Foto eurer Garage an. Verbreitet die frohe Botschaft auch über eure sozialen Netzwerke – es meldet sich ganz sicher bald der eine oder andere Interessent!