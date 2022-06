Vom Mauerblümchen zur Traumwohnung

Hell und freundlich, so empfängt uns auch dieser Bereich der Wohnung. Vom Ende des Flurs aus gelangt man hier in das Badezimmer sowie in die sich daneben befindende Küche. Während das Bad durch eine Tür geschlossen werden kann, was für die nötige Privatsphäre sorgt, wurde der Eingang zum Kochbereich frei gehalten. Das schafft ein offenes Raumgefühl und sorgt zeitgleich für Helligkeit. Dafür sorgt auch das innenliegende Sprossenfenster oberhalb der Badezimmertür, das zusätzlich ein tolles Detail ist.