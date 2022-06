Zeit für eine Siesta: Sofas

Wenn wir uns unter der Woche nach dem Essen wieder an den Computer setzen, um unseren Arbeitstag fortzusetzen, drängt sich nicht selten ein Gedanke auf: Wie schön wäre jetzt ein kleines Mittagsschläfchen! Eine Siesta nach dem Mittagessen ist in der Tat ein außerordentliches Vergnügen und im Sommer umso mehr, doch für die meisten von uns im Arbeitsalltag kaum zu realisieren. Dabei ist das Nickerchen am Nachmittag gesundheits- und konzentrationsfördernd, wie wir alle wissen. Am Wochenende können wir diesen Luxus dafür umso mehr frönen. Die ewige Frage bleibt: Bett oder Sofa? Die folgenden Sofadesigns machen es auch für eingefleischte Bettenfans nicht leicht. Kurz oder lang, einzelstehend oder Sofalandschaft: Hier dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.