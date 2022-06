9 x Inspiration pur für Garten und Terrasse

So ziemlich jeder Großstädter träumt von einem eigenen Garten – dem Inbegriff für Ruhe und Erholung. Denn anders als in einem öffentlichen Park kann man hier spontan und ganz unkompliziert Freunde zum Grillen einladen, sein eigenes Obst und Gemüse anbauen oder sich in völliger Privatsphäre sonnen. Im Prinzip hat der Garten die Wirkung eines idyllischen Spabereiches – nur eben draußen. Ohne einen weiten Weg auf sich nehmen zu müssen, kann man den zwitschernden Vögeln lauschen, ein schönes Buch in der gestreiften Hängematte lesen oder ein Rad schlagen und selbst gepflückte Kirschen naschen.

Fälschlicherweise entsteht in Hinblick auf das Wetter oft der Eindruck, man könne Gärten nur im Sommer nutzen. In der Tat steigert es die Lebensqualität enorm, wenn man so viele Sonnenstunden wie möglich auf dem eigenen, idyllischen Grünbereich verbringen und sich bei Hitze eine Abkühlung mittels Rasensprenkler verschaffen kann. Doch in Wahrheit ist so ein Garten das ganze Jahr über eine Bereicherung! Denn während man im Frühling den selbst gepflanzten Blumen beim Blühen zusehen kann und der Herbst einen goldenen Schein auf den laubbedeckten Boden wirft, kann man den Garten im Winter in ein kleines Eisparadies umwandeln – samt Schneeballschacht und Schlittenfahren.

Das Beste am eigenen Grünbereich ist aber, dass man ihn nach seinen persönlichen Bedürfnissen gestalten und wachsen sehen kann. Auch wenn es natürlich viel Arbeit bedeutet, ein Blumenbeet zu pflanzen, den Holzfußboden einzuölen oder Unkraut zu jäten, gibt es doch viele kleine und große Momente, für die sich die Arbeit lohnt. Im Gegensatz zum Schreibtisch im Büro hat man in seinem eigenen Garten nämlich stets das Gefühl mit den eigenen Händen etwas Dauerhaftes zu schaffen – der Erholungsfaktor bleibt dabei trotzdem nicht aus.

Und sollte der Garten plötzlich doch mal zum Stressobjekt werden, einfach immer daran denken, dass irgendwann der Moment kommen wird, an dem man auf seiner begrünten Terrasse sitzt und zum Frühstück eigens eingekochte Marmelade aus den selbst geernteten Erdbeeren genießt.