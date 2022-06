So machst du dein Zuhause zur Wohlfühloase

Eine weitere Besonderheit des innenarchitektonischen Konzepts sind die raumbildenden Einbauten, in denen der maßgefertigte Alkoven eine weitere Rückzugsmöglichkeit in der großzügigen Raumstruktur bietet. Mit einem multifunktionalen Nutzungskonzept wurde man den Wünschen der Bauherren gerecht, die ihren neuen Anbau je nach Bedarf sowohl zum Wohnen als auch zum Arbeiten nutzen möchten, ohne dabei Einbußen in der Raumatmosphäre in Kauf nehmen zu müssen. In der linear gestalteten Schrankwand, die sich perfekt der reduzierten Form- und Farbgestaltung anpasst, können alle notwendigen funktionalen Dinge untergebracht und so im Handumdrehen aus dem Sichtfeld geschafft werden.