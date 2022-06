Öder Standard wird angesagtes Traumhaus

Gehen wir um die Trennwand herum, empfängt uns eine bezaubernde Nische. Die direkt vor die großen Fenster platzierten Regale werden dank Kissen und Polstern zu Sitzgelegenheiten, von welchen man den Blick in den Garten genießen kann. Eine antike Standuhr versprüht nostalgischen Charme, sodass dieser Bereich zweifellos zur favorisierten Leseecke wird. Wie so ein Lieblingsplatz am Fenster sonst noch aussehen kann, erfahrt ihr in unserem passenden Ideenbuch.