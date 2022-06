Saubere Küche? Das sind die hygienischsten Arbeitsflächen!

Marmor gehört zu einem der beliebtesten Materialien für Arbeitsplatten in der Küche. Klassisch und stilvoll zeigt sich dieses Material, dass sich ganz einfach durch natürliche Farbtöne in jede Küche integrieren lässt. Marmor besticht durch die Hitzebeständigkeit und ein natürliches Flair. Das Naturprodukt ist ein Stein, der zumeist aus Regionen wie Südamerika, Afrika, Asien oder auch Teilen Europas seinen Weg in die heimische Küche findet.

Besonders begehrt ist Marmor auch deshalb, weil jede Arbeitsplatte einzigartig ist. Durch Hitze und Druck wird der Stein in die passende Form gebracht und damit ist jedes Produkt ein Unikat, das durch Farbverläufe und Muster für ein optisches Highlight in der Küche sorgt. Der Naturstein sollte auf jeden Fall versiegelt und regelmäßig imprägniert werden. So kann Beschädigungen, wie Flecken oder Kratzern, auf langer Sicht vorgebeugt werden. Im Bild oben hat uns der italienische Rosso Verona in rostroter Farbe absolut begeistert – der marmorisierte Naturstein harmoniert perfekt mit der schneeweißen Einrichtung in der stilvollen Küche. Gerade, wenn eure Küche über eine Kücheninsel verfügt, ist Marmor eine tolle Wahl, um einen echten Blickfang in das Küchendesign zu integrieren!