7 geniale Holzhäuser – Welches Design passt zu dir?

Und zum Schluss darf natürlich dennoch nicht der Klassiker schlechthin fehlen, denn manche Bauherrn bevorzugen eben doch den altbewährten Rustic Chic, wenn es um den Bau eines Holzhauses geht. Alpiner Charme, Ausblick auf die Berge und dazu stilvolle Holzkonstruktionen, die zwar an die traditionelle Bauweise angelehnt sind, aber durchaus in Sachen Technik an moderne Standards angepasst wurden.

Denn Holzhäuser in Deutschland müssen heutzutage modernen Standards in Sachen Technik, Energieeffizienz und Ressourcenschonung genügen. Daher hat sich auch das rustikale Eigenheim bis heute in ein multifunktionales Projekt verwandelt, das durch einen innovativen Bau, nachhaltige Technik und schicke Designs auch den Ansprüchen von anspruchsvollen Bauherrn genügt. Wenn ihr also absolute Fans von Holzhäusern seid, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um den Traum vom eigenen Holzhau zu verwirklichen. Ein wichtiger Pluspunkt ist nämlich auch die perfekte Wärmedämmung und das gesunde Raumklima für alle Bewohner im Haus. Außerdem wird der Bau eines Holzhauses in Deutschland auch vom Staat bezuschusst.

Und natürlich muss das perfekte Holzhaus auch nicht vollständig aus Holz bestehen. Wenn das Tragwerk größtenteils aus Holz besteht, die Fassade und das Interieur aber aus weiteren Materialien, wie Stein, Stahl oder Ziegel, bleibt euer Heim dennoch ein Holzhaus.

Wie ihr seht, zeigt sich das klassische Holzhaus heutzutage flexibel, facettenreich und aufregend. Beim Bau eures Traumhauses solltet ihr aber dennoch ausführlich mit Architekten besprechen, welche Anforderungen euer neues Heim erfüllen muss – nur so findet ihr heraus, welcher Stil perfekt zu euch passt!