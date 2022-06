Decke verschönern leicht gemacht: Es geht mehr als nur weiße Farbe!

Natürlich und charmant werden Decken dekoriert, die ihre Fläche mit dem Material Holz teilen. Nicht nur die Farbe, sondern auch die raue Oberflächenstruktur bergen ein dekoratives Potenzial, das sich auf vielfache Weise in Räumen entfalten kann. So kann Holz in Form von Holzwerkstoffen der Dekoration von Decken dienen oder aber in ihrer reinsten Form im Wohnraum wirken. Wer seinen Dachboden ausbaut, wird Holz in dieser Reinform unter der Decke vorfinden. Mit dem richtigen Experten für Deckengestaltung an eurer Seite wird es auch möglich sein, diese Holzdecken in einen Neubau nachträglich zu integrieren oder in die Konstruktion eines aktuellen Bauprojekts einzubinden.