Außen Fichte, innen Tanne: Holzhaus im Komplett-Look

Geht man seitlich um das Haus herum, bietet sich einem ein ganz anderer Anblick: Auf der Rückseite öffnet sich der Bau mit großzügigen Fenstern und Glastüren dem Garten. Die Fassade besteht aus vorvergrautem Fichtenholz, welches so vorbehandelt wurde, dass es bereits von Anfang an eine gleichmäßige, einheitliche Färbung bekommt. Diese entspricht der Alterung unter natürlichen Bedingungen und benötigt bezüglich der Farbgebung keinerlei weitere Pflege mehr. Zum modernen, minimalistischen Look des Hauses tragen auch die flächenbündig eingebauten Fenster und das bündig abschließende Dach bei.