Abgenutzte Wohnung wird glanzvolles Apartment

Große Gebäude, die Türmen gleichen, sind in Südkorea keine Seltenheit. Im Gegenteil, sie prägen häufig das Stadtbild wie auch das von Busan, der zweitgrößten Stadt des Landes. In einem Komplex mit 30 Wohnungen haben die Experten von Design Mellow für ein junges, modernes und zudem frisch vermähltes Paar eine der Einheiten in liebevoller Arbeit renoviert. Im vorherigen Zustand wollte hier auch niemand mehr wohnen, war die Einrichtung längst überholt und abgenutzt, sodass hier an Wohlfühlen so gar nicht zu denken war. Das sollte sich jedoch mit einer kompletten Sanierung ändern – und das hat es sich auch, wie die nachstehenden Bilder einer wirklich unglaublichen Verwandlung zeigen.