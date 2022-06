Eine unvergleichliche Villa in München

Wenn man ein einzigartiges Zuhause mit Charakter haben möchte, wendet man sich am besten an einen Experten, der einem bei der Gestaltung mit Rat und Tat zur Seite steht. So haben es auch die Bauherren des Hauses in München gemacht, das wir euch in diesem Artikel vorstellen möchten.

Weiß, Grau und Eiche – das war die Farb- und Materialwelt der Inneneinrichtung der modernen Neubauvilla. Ein gekonnter Mix aus Zurückhaltung und Selbstbewusstsein sollte mit cleveren Details überzeugen und den individuellen Stil der Bewohner ausdrücken.

Und hier kommt das Team von BESPOKE ins Spiel. Die Experten sind auf einen gehobenen Innenausbau, die Planung und Umsetzung von Laden- und Messebauprojekten und das Design von Möbeln spezialisiert. Bei der Gestaltung von Wohnräumen greifen sie auch gerne mal zu außergewöhnlichen Mitteln, um den vier Wänden mehr Persönlichkeit zu verleihen. Zu welchen beeindruckenden Ideen das in dem Münchner Neubau geführt hat, können wir uns nun in den folgenden Bildern ansehen.