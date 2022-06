Flachdach Häuser – 9 Beispiele für jeden Geschmack

Dieses Wohnhaus von Dec-Design zeigt sich in Form eines Kubuses. Der Bautyp an sich setzt dabei bereits ein Flachdach voraus. Die schlicht in Weiß gehaltene Fassade wird durch unterschiedliche, aber eher kleine Fenster gebrochen, die zu jeder Seite jeweils mit einem horizontal graufarbenen Streifen versehen wurden. In Kubusform zeigt sich auch die Garage sowie ein weiterer Anbau der Frontseite. Ein Kubus-Haus stellt oftmals eine kostengünstigere Variante zu Häusern mit Spitzdach dar, was durchaus von Vorteil ist.