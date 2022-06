Holzbalkenpflege: Darauf müsst ihr achten

Freiliegende Holzbalken verleihen Häusern ein rustikales Ambiente. Deckenbalken im Wohnzimmer strahlen Wärme aus und wirken heimelig. Auch wenn das Material Holz noch so robust und stabil ist, kein Balken ist für die Ewigkeit. Klimatische und menschliche Einwirkungen hinterlassen auch am dicksten Holzbalken ihre Spuren. Damit euer Gebälk seine Stützfunktion noch lange ausführen kann und in seiner vollen Holzpracht erstrahlt, muss es von Zeit zu Zeit wieder auf Vordermann gebracht werden. Die Renovierung ist mit einigem Aufwand verbunden, lohnt sich aber auf jeden Fall: Nicht nur die alten Holzbalken, sondern eure gesamte Wohnung wird in einem neuen Licht erstrahlen. Die Aufbereitung der alten Holzträger und Deckenbalken erfordert dabei nicht einmal unbedingt die Hilfe eines Fachmanns. Mit ein bisschen DIY-Know-how könnt ihr problemlos auch selbst Hand anlegen. Was ihr dafür alles braucht und worauf ihr bei der Pflege besonders achten müsst, findet ihr hier in unserer einfachen Anleitung.