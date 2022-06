Neuer Glanz für ein altes Jugendstilhaus

In Zürich standen unsere Schweizer Experten vom Fastarch Architekturbüro vor der Aufgabe, ein majestätisches Jugendstilhaus zu sanieren, zu modernisieren und den Ansprüchen der Bauherrschaft gemäß umzubauen. Die größte Herausforderung, die es zu bewältigen gab, war die Umgestaltung des Raumprogramms: Anstelle von Geschosswohnungen sollten ein Fotoatelier im Erdgeschoss sowie zwei übereinanderliegende, weitläufige Maisonettewohnungen in den Obergeschossen entstehen. Dabei sollte so viel wie möglich vom alten Charme erhalten bleiben, aber dennoch modernes Wohnen mit viel Komfort ermöglicht werden. Seht am besten selbst, wie dieser Spagat gelungen ist…