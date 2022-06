Welche Dachmaterialien gibt es?

Das Reetdach verleiht einem Haus einen ganz besonderen Look. Reet war das erste Material, welches die sesshafte Bevölkerung im europäischen Raum zur Dachdeckung verwendete. Die lokale Wasserpflanze wird getrocknet und in großen Bündeln zum Dachdecken verwendet. Im Mittelalter wurde das Decken mit Reet im Stadtraum verboten, da das trockene Material für eine schnelle Brandentwicklung sorgte. In ländlichen Gebieten jedoch wurden die Häuser aufgrund der großen Abstände weiterhin mit Reet gedeckt und sind noch heute Sinnbild der ländlichen Architektur. Besonders im Nord- und Ostseegebiet sind Reet- beziehungsweise Schilfdächer weit verbreitet und erfreuen sich maritimer Eigenschaften. Reet ist mit 100 Euro pro Quadratmeter das teuerste Dachmaterial. Doch nicht nur die Anschaffung, auch die Wartung und Instandhaltung ist aufwendig und teuer. Der große Vorteil ist, dass das Material enorm gut dämmt und für eine optimale Akklimatisierung des Hauses sorgen kann. Unser Fazit ist, das Reetdächer wunderschön aussehen, jedoch relativ kosten- und pflegeintensiv sind. Wer es sich leisten kann (und möchte) wird mit einem Reetdachhaus im Landhaustil jedoch viel Freude haben und kann sich stets an einer Augenweide erfreuen.