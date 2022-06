Feuerstellen für Garten und Terrasse

Komfortabel und stilvoll in Einem: Dieser schöne Gartenfeuertisch ist perfekt für einen lauschigen Abend draußen mit Freunden. Er wird mit Gas betrieben, so dass kein Rauch und keine Funken entstehen und auch um die Entsorgung von Glut oder Asche muss man sich keine Sorgen mehr machen. Das Feuer wird ganz einfach per Knopfdruck entfacht und gelöscht und auch die Wärmeabgabe ist ganz bequem über den seitlich eingelassenen Flammenregulierer bis zu einer maximalen Leistung von 19 kW steuerbar. Der Tisch kann in Stein-Optik, Metall oder mit Echtholz verkleidet und in verschiedenen Formen und Größen bestellt werden. So kann er ganz den individuellen räumlichen und ästhetischen Ansprüchen angepasst werden. Natürlich sind alle Modelle wetterfest, können also das ganze Jahr über draußen gelassen werden.

Befeuert wird das Ganze mit handelsüblichen Propangasflaschen, die unsichtbar in dem Beistelltisch im gleichen Design verschwinden. Das Flammenrund ist mit Lavasteinen gefüllt, auf die künstliche Holzscheite aus Keramik für eine natürliche Holzfeueroptik gesetzt wurden. So sorgt der Feuertisch für ein wunderbares Ambiente und wir können auch an kühlen Abenden noch ein Glas Wein auf der Terrasse oder im Garten genießen.