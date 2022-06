Leuchtende Farben und knackige Früchte – So wird dein Garten zur Oase

Bäume können euren Garten zu den verschiedenen Jahreszeiten mit vielen Farben bunter gestalten. Im Sommer blühen die Blüten der Kastanienbäume in Weiß oder Rosa, sodass die riesigen Bäume komplett ihre Farbe wechseln. Obstsorten wie Apfel-, Birnen- oder Kirschbäume blühen im Frühling und zum Sommeranfang. Auch die Früchte sind anschließend schön anzusehen. Rote Kirschen, bläulich-lilafarbene Pflaumen, gold-gelbe Birnen und reife Äpfel in vielen Farben sind eine süße und zugleich bunte Pracht.

Leuchtend bunte Blätter in Rot, Gelb und Orange können euren Garten im Herbst erstrahlen lassen. Wenn der Herbst und der sogenannte Indian Summer anbricht, sind die Blätter von Ginkgo oder Ahorn intensiv gefärbt. Besonders toll lässt sich der Farbwechsel auch beim Essigbaum beobachten, dessen lange Blätter zeitweise in mehreren Farben leuchten – von saftigem Grün am Blattansatz über strahlendes Gelb und Orange in der Blattmitte bis hin zu dunklem Rot und Braun an der Blattspitze. Die Felsenbirne trägt im Sommer weiße Blüten und auch im Herbst leuchten ihre Blätter intensiv in herbstlichen Farben.