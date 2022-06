Finde heraus, ob der skandinavische Stil zu dir und deiner Wohnung passt!

Dass der Stil zu gewöhnlich ist, das können wir so auch nicht stehen lassen und kann nur bedingt gesagt werden. Die Idee hinter dem skandinavischen Stil ist, diesen für jedermann zugänglich zu machen. Daher rührt auch das schlichte Design, das auf die Funktionalität zurückzuführen ist. Denn die Form der Möbel folgt der Funktion. Dadurch ist das Mobiliar zwar praktisch, büßt aber keineswegs den Anspruch an Design ein. Und das ist der springende Punkt: Eine Vielzahl an Designs eignet sich aufgrund ihrer Einfachheit für Do It Yourselfs und damit zum Selbermachen. An seine Grenzen stößt man dabei jedoch spätestens dann, wenn es um eine hochwertige Verarbeitung und ein individuelles Design geht. Denn gerade in der Einfachheit des Stils liegt der Schwierigkeitsgrad, der in keinem gewöhnlichen Stil auszumachen ist.