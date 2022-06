8 spektakuläre Häuserfassaden

Verschiedene Volumina, klare Linien und flache Dachabschlüsse bestimmen die Optik dieses wunderbaren Hauses. Hier setzte man ganz auf Eleganz und Luxus, was sich an dem verwendeten Marmor und der stilvollen Beleuchtung ablesen lässt. Dunkle Akzente in schmaler Form bieten Abwechslung für das Auge des Betrachters und lenken den Blick auf ausgewählte Bereiche des Hauses, wie den Balkon. Das hochwertige Material Marmor kam auch im Vorgarten zum Einsatz, sodass hier ein stimmiges Bild entsteht.