Wohnen nach Sternzeichen: Fische

Fische sind häufig romantisch veranlagt, auf Harmonie bedacht und eher emotional als rational ausgerichtet. Am wohlsten fühlen sie sich in einer friedlichen Atmosphäre und empfinden dabei zu dunkle oder grelle Farben als bedrückend. Sie mögen es lieber leicht und dezent in hellen Blau- und Grüntönen sowie in zurückhaltenden, freundlichen Naturnuancen. Auch was die Materialien angeht, stehen Fische auf Natürliches: In ihrer Wohnung findet man viel helles Holz, Leinen, Baumwolle, kuscheligen Strick, aber auch luftig leichte Textilien.