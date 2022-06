Mit diesen Tipps hält deine Waschmaschine garantiert länger

Die Waschmaschine nimmt uns im Haushalt etliches an Arbeit ab und spart uns viel Zeit. Ist das Gerät einmal kaputt, dann merken wir, wie sehr wir uns an diesen Luxus des automatischen Waschens gewöhnt haben. Der Verschleiß durch Kalk, Wasser, Schmutz und die vielen Betriebsstunden können dazu führen, dass die meist kostspieligen Geräte vorzeitig den Geist aufgeben. Damit die Waschmaschine möglichst lange gut funktioniert, sollte sie regelmäßig gereinigt und bei Problemen sofort gewartet werden. Es ist in der Tat so, dass auch elektrische Haushaltsgeräte gepflegt werden möchten und ihre Lebensdauer dadurch verlängert werden kann.

In diesem Ratgeber verraten wir euch, mit welchen sieben einfachen Tricks ihr länger Freude an eurer Waschmaschine habt!