Das Low-Budget-Haus

Beim Bau des Hauses mussten sich die Architekten einiges einfallen lassen, um im vorgegebenen Budgetrahmen zu bleiben und ihren Kunden trotzdem ein modernes, komfortables, energieeffizientes und hochwassersicheres Zuhause bieten zu können. Als besonders wirtschaftlich erwies sich die konsequente Verwendung von Massivholz in den Außen- und Trennwänden sowie in den Dachplatten und Geschossdecken. Netter Nebeneffekt ist dabei die hohe Wohnbehaglichkeit, die so erreicht wurde. Darüber hinaus wurde die gesamte Haustechnik in den strukturgebenden Trockenbauwänden installiert, wodurch auf eine zusätzliche Installation in den Außenwänden verzichtet werden konnte und weitere Kosten eingespart wurden.