Blickfang am Hang

Die Hauptterrasse des Hauses befindet sich direkt über dem Hang und verzaubert mit einer angenehmen Weitläufigkeit. Mit soviel Platz, einer Überdachung und einem atemberaubenden Blick in die grüne Umgebung wurde ein Höchstmaß an Komfort sichergestellt. Man stelle sich nur vor, wie herrlich es sein muss, auf dieser Terrasse in bequemen Liegestühlen zu entspannen und an einem erfrischenden Getränk zu nippen.

Mehr Infos zu Terrassenböden findet ihr hier.