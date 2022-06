Der Check: Ist eine Inneneinrichtung ganz in Weiß out?

Quatsch! Weiß lässt die Räume heller wirken und macht es möglich, den Raum in seiner ganzen Weite wahrzunehmen. In und auf weißen Möbeln kann alles, was uns lieb und wichtig ist, erst so richtig zur Geltung kommen. Das Weiß des Regals in diesem Raum zum Beispiel hebt die Wirkung der Bücher hervor und lässt den Raum dennoch nicht überfüllt oder chaotisch wirken. Zugleich öffnet die Kücheninsel in Weiß den Blick auf den Essbereich und lässt den Raum großzügig, hell, lichtdurchflutet und weit wirken. Statt in die Augen zu stechen, tritt das Weiß im Raum zurück und lässt ihn ganz in seinem eigenen Charme wirken.