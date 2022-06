In den meisten Wohnzimmern stehen weiße, cremefarbene oder graue Sofas. Vielleicht noch eine braune oder schwarze Ledercouch, aber so richtig bunt wird es meistens nicht. Schade eigentlich, denn es gibt so viele tolle farbenfrohe Sofas, die Leben in die Bude bringen und zum echten Eyecatcher im Wohnzimmer werden. Und wenn man sich beim Rest der Einrichtung in Sachen Farben ein wenig zurückhält, kann auch ein knallrotes oder quietschgelbes Sofa durchaus edel und elegant wirken. Die folgenden Beispiele beweisen unsere These von der schicken bunten Couch mit Stil.