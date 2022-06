Wie kann ich Männer beim ersten Date mit meiner Wohnung beeindrucken?

Dieses Motto gilt nicht nur beim ersten Treffen, es gilt auch beim ersten Date in der eigenen Wohnung. Die eigene Wohnung und der Lebensraum sagen viel über euren Charakter aus. Seid ihr romantisch? Mögt ihr Musik? Seid ihr ein Chaot oder penibel sauber und minimalistisch? All das kann bewusst und unterbewusst schon bei einem kurzen Aufenthalt in eurem Zuhause wahrgenommen und verarbeitet werden. Es ist klar, dass es nicht darum geht, genau den Geschmack des anderen zu treffen, sondern lediglich sich selbst von seiner Schokoladenseite zu zeigen. Den ersten Eindruck erhält der Herr des Abends in eurem Flur beziehungsweise im Eingangsbereich. Natürlich solltet ihr in eurer vollen Pracht das Erste sein, was ins Auge sticht. Danach nimmt er den Geruch wahr, der ihm beim Eintreten in die Nase steigt, dann die Umgebung. Jetzt muss alles stimmen! Nicht nur ihr, sondern auch der Geruch sowie der erste Eindruck sollten ihm gefallen. Falls ihr haufenweise Schuhe und Taschen in eurem Eingangsbereich aufbewahrt, sollten diese möglichst hinter einer Schranktür verschwinden. Dass ihr den einen oder anderen Tick habt, muss nicht das Erste sein, was er über euch erfährt!