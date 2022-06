Ideen für die Flurgarderobe

Die Garderobe hat ihren Platz am besten in der Nähe der Wohnungs- oder Haustür – eben im Flurbereich, denn hier brauchen wir schnellen Zugriff auf unsere Jacken, Schirme und dergleichen. Meist ist der Eingangsbereich jedoch wenig großzügig gestaltet, weshalb es wichtig ist, hier für platzsparende Lösungen zu sorgen, die dennoch genügend Stauraum für Regenmäntel, Taschen und alle anderen Notwendigkeiten für den Gang nach draußen bieten. Wir zeigen hier ein paar Ideen, wie man den Platz im Flur optimal ausnutzt und dabei auch gleich noch etwas in Sachen individuellem Design für den oftmals vernachlässigten Flurbereich tut. Vor dem Garderobenkauf sollte man unbedingt bedenken, wie man selbige eigentlich nutzen möchte und wieviel Platz man dafür zur Verfügung hat: Will man zum Beispiel vor allem eine schnelle, zeitlich begrenzte und praktische Aufhängemöglichkeit für die Jacken von Gästen, ist man mit einer einfachen und platzsparenden Garderobenvariante, die einige Haken bietet und sich an der Wand montieren lässt, gut beraten. Wer hingegen einen Ort benötigt, wo auch Accessoires, Autoschlüssel und Luftpumpen übersichtlich verstaut werden können, sollte über die Anschaffung eines Garderobenschrankes mit verschiedenen Aufbewahrungsmöglichkeiten nachdenken.