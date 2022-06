Lieblingsobjekt: Sessel

Dieser Designschaukelstuhl besteht aus carbonverstärktem Beton. Seine bequeme Bio-Leder-Polsterung und die ergonomische Form sorgen für höchsten Sitzkomfort. Robustes Leder am Boden verhindert, dass der Fußboden beim Schaukeln zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Ein außergewöhnliches Möbelstück in Orange, das aufgrund limitierter Stückzahl sicher nicht in jedem Wohnzimmer zu finden ist!